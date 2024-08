Hansi Flick quiere a un viejo conocido como extremo del Barça: A coste 0

El mercado de fichajes del Barça, como siempre, no deja de sorprendernos. Antes de que comenzara ya sabíamos, así lo confirmó el propio Joan Laporta, que fichar a un extremo izquierdo era una de las prioridades. Y el gran favorito para reforzar esa demarcación ha sido Nico Williams.

Mientras se gestaba toda la operativa para tratar de fichar al jugador del Athletic Club, el Barça ha ido valorando también otras alternativas. Por ejemplo, habían sonado los nombres de Serge Gnabry y de Luis Díaz. No obstante, todas estas opciones han ido cayendo una a una y el equipo de Hansi Flick se encuentra a tres días de comenzar LaLiga sin su tan ansiado extremo zurdo.

Joan Laporta y Deco, no obstante, siguen trabajando y están por la labor de conseguir reforzar esa parcela del campo. Y en las últimas horas podría haber salido otra opción mucho más asequible que podría llegar a la Ciudad Condal gratis. Y es que, según informa la prensa deportiva croata, Perisic podría fichar por el Barça.

¿Perisic al Barça?

Ivan Perisic había firmado este mismo verano con el Hajduk Split, equipo de su ciudad natal en el que ya estuvo cedido en el segundo tramo del pasado curso. Un equipo que, por cierto, se ha reforzado en los últimos años con futbolistas de primer nivel que han pasado por la liga española: Ivan Rakitic, Marko Livaja, Aleksandar Trajkovski y el técnico Gennaro Gattuso.

Ivan Perisic había sido su último gran refuerzo. No obstante, su relación con el cuerpo técnico no terminaba de ser del todo positiva y su no convocatoria en el segundo duelo de la liga croata frente al Lokomotiv de Zagreb habría terminado de colmar el vaso. Por eso, el atacante habló con el director deportivo del club, otro viejo conocido en España, Nikola Kalinic, para rescindir su contrato; y parece que así ocurrirá.

Lo cierto es que el bueno de Perisic tiene ya 35 años y se auguraba complejo que pudiera tener otra oportunidad en la élite del fútbol europeo. De hecho, su valor de mercado actual es de 2 millones de euros, una cifra que no era tan baja desde que jugaba en el KSV Roeselare belga en 2009.

Pero, de forma inesperada, el técnico del Barça, Hansi Flick, podría haber pedido su fichaje a Deco. El técnico teutón ya conoce a la perfección a Perisic, pues le entrenó precisamente en el Bayern, donde formó un buen tridente en el que también estaba Robert Lewandowski. Con Flick, el atacante croata disputó 26 partidos, en los que logró anotar 6 dianas y repartir 8 asistencias.

De momento, esta información puede ser catalogada de simple rumor, pero toda la prensa catalana o cercana al Barça está al tanto y nadie, de momento, la ha desmentido. Por lo que habrá que estar atentos a ver cómo transcurre todo. Lo que está claro es que, ahora mismo, Ivan Perisic es una de las opciones que podría estar barajando el equipo blaugrana para su extremo izquierdo.