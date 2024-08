Hansi Flick reacciona al mazazo del Gamper: 'En Valencia...'

El partido de ayer fue un contraste tremendo con la pretemporada que realizó el F.C Barcelona. Hansi Flick fue capaz de dejar su huella en los primeros partidos, y vimos un equipo muy reconocible en Estados Unidos. La imagen que dejó el Barça ante el Manchester City, el Real Madrid y el Milán fue la de un equipo con las ideas muy claras, una presión tras pérdida muy fuerte y un movimiento de balón rápido y efectivo.

Este model de juego se tradujo en resultados, y los culés se fueron de América con dos victorias y tan solo una derrota en penaltis ante el Milán. A su regreso a Catalunya se añadieron también las vueltas de jugadores que habían estado en compromisos internacionales. Lamine, Ferran, Fermín, Pedri, Eric Garcia y Pau Cubarsí volvieron a los entrenamientos tras sus éxitos con la selección.

Flick, pues, tenía caras nuevas para seguir implementando su idea de juego, y además llegó un fichaje que ilusiona, el de Dani Olmo. El jugador de Terrassa todavía tiene que encontrar su sitio en el equipo, su polivalencia le hace ser un futbolista muy interesante, y el técnico alemán tiene que descubrir cuál es la mejor demarcación en el terreno de juego para él.

| F.C. Barcelona

Al ser un fichaje muy reciente, no dio tiempo a verlo jugar el día de ayer. El F.C Barcelona se presentó de nuevo en el Lluís Companys para dar la bienvenida a la temporada 2024.-25, con las presentaciones tradicionales y la presentación oficial de Olmo. Tras estos actos, el balón empezó a rodar en el Estadio Olímpico. No obstante, el Mónaco sorprendió al conjunto culé, con un contundente 0-3 con goles de Camara, Embolo y Mawissa Elebi.

La valoración de Flick

La afición culé se llevó una gran decepción después del partido ante el Mónaco. Los presentes tenían muchas esperanzas puestas en el encuentro tras la gran imagen vista en pretemporada, pero el 0-3 hizo saltar las alarmas. Sin embargo, en sus declaraciones post-partido, Flick apaciguó los ánimos con sus palabras.

"Sé lo que puede hacer este equipo. No ha sido nuestro partido, no hemos estado bien, pero en Valencia lo haremos diferente. Estoy seguro de que tendremos otra actuación". Y es que no hay margen de maniobra, ya que este mismo sábado se produce el debut en Liga del Barça ante el Valencia en Mestalla.

Sin duda, es una gran prueba para empezar el campeonato, en uno de los campos más complicados de primera división. Si vemos una buena versión de los azulgranas, todas las dudas planteadas pueden acabar siendo simple anécdota. Mestalla es una prueba de fuego que motiva mucho a los jugadores.

"El momento para perder es ahora. Mejor que durante la temporada", dijo Flick. "Hemos tenido la ocasión de adelantarnos en el marcador y entonces el partido hubiera sido diferente. Durante la primera parte no hemos jugado lo rápido que hubiéramos querido", ha valorado. Además ha analizado el juego mostrado. "La velocidad y los pases no han sido tan buenos como en anteriores partidos. No hemos controlado el partido y eso ha permitido al Mónaco ir mejorando".

| YouTube

Así pues, el técnico ha reiterado que el verdadero reto es en Mestalla, y está convencido que la imagen que mostrará el equipo será diferente. "Podemos jugar mejor. Tenemos cinco días para preparar el partido contra el Valencia, para mejorar la presión y nuestro juego. Seguro que el sábado lo haremos mejor".