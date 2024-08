El intercambio 3 x 1 que quiere hacer el PSG de Luis Enrique con el Barça

Luis Enrique Martínez tiene un vínculo interminable con el FC Barcelona, el hoy entrenador asturiano del PSG no olvida sus raíces. Por ello, algunos de los futbolistas del Paris que no tienen sitio en su plantilla podrían ser opciones para el conjunto azulgrana. Según informa El Nacional, son tres los jugadores que no cuentan para el exentrenador del Barça que podrían llegar a la Ciudad Condal.

Son tres futbolistas que no tienen sitio dentro del equipo que está preparando el entrenador español, tres jugadores de un nivel alto. Uno de ellos, cotizado y con muchas “novias,” la más difícil de vencer, la del Manchester United.Su posición, la de centrocampista, no es la más necesaria dentro del equipo de Hans Dieter Flick, aunque el alemán permanece atento.

Un 3x1 que no es del agrado del PSG

Ese 3x1 que proponen los franceses está compuesto por Manuel Ugarte, en primer lugar y más alto de la lista. El uruguayo es extracomunitario y gusta en Can Barça desde sus tiempos en el Sporting Clube de Portugal. Representado por el amigo de la casa, Jorge Mendes, tiene alguna opción, aunque remota, de recalar en el conjunto azulgrana; apunta más bien al Manchester United de Inglaterra.

| psg

En segunda instancia aparece el nombre de Nordi Mukiele, el lateral derecho que llegase a París procedente del Leipzig alemán. En la Bundesliga se hizo importante y llegó a ser llamado para la selección francesa.

En París ha perdido continuidad y ahora se le busca destino para volver a tener minutos. La marcha de Joao Cancelo deja esa posición muy coja en el club catalán.

Danilo fue ofrecido por Mendes al Barça

Los azulgranas necesitan un lateral derecho y el francés es una opción más que interesante para la banda diestra. Igual que otro de los que se han ofrecido, Danilo Pereira, un centrocampista defensivo con mucha llegada. El ex del Oporto, uno de los líderes del PSG hace dos años, ahora se ha quedado algo estancado y medita salir de la capital francesa esta temporada.

Todo esto a cambio de un jugador que al asturiano le vuelve loco y que quiso fichar en más de una oportunidad. Frenkie De Jong es el crack que pide el PSG a cambio de esta triple operación, que es bastante inverosímil. Primero por lo económico, luego porque La Liga no admite absolutamente nada un cambio de este tipo.

Un trade tipo NBA

Se revisa hasta el último detalle: los valores, el sueldo, las amortizaciones. Es más propio de un trade al mejor estilo NBA. En La Liga es una operación muy compleja y muy difícil de realizarse; requeriría mucha ingeniería financiera.

El Barça escucharía propuestas por Frenkie De Jong, aunque el jugador no ha cambiado de decisión: quiere quedarse en la capital catalana.