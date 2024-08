El movimiento que acerca a Carlos Soler a la Real Sociedad

Carlos Soler ha sido uno de los grandes protagonistas del verano, sin ninguna duda. Su poca participación sobre el verde desde que llegó al Paris Saint Germain ha convertido en poco esperanzador su futuro en la capital francesa. Luis Enrique, aunque fue uno de sus pocos valedores años atrás, no parece estar muy satisfecho con su rendimiento.

Sus números no son del todo malos, pues ha anotado ocho goles y ha repartido ocho dianas en los 63 duelos que ha disputado con la carcasa del equipo parisino. Allí tiene contrato hasta 2027, pero, aun así, todo apunta a que en estas últimas semanas de mercado podría abandonar el Parque de los Príncipes. El PSG ha hecho oficial la contratación de Desiré Doué por unos 60 millones de euros.

| Le Parisien

El centrocampista francés al que España le ganó el oro en los Juegos Olímpicos es una de las grandes perlas del fútbol galo. Muchos incluso le comparan con Zinedine Zidane. Esto, por tanto, privará todavía más a Carlos Soler de disponer minutos.

Con todo, en el PSG, que también necesita liberar masa salarial, ya le están buscando una salida. Asumen, eso sí, que saldrá por una cantidad inferior a la que llegó (18 millones). Pero eso no parece importarle mucho. Aceptan que pueden percibir 10 millones de euros; una cifra que encaja en las opciones de uno de los equipos más interesados, la Real Sociedad.

Carlos Soler a la Real Sociedad ¿realidad o ficción?

Hay que tener en cuenta que Mikel Merino parece estar muy cerca de cerrar su fichaje al Arsenal. Si esto acaba ocurriendo, el equipo txuri-urdin necesitará inevitablemente un refuerzo para esa parcela de centrocampista más ofensivo. Y Carlos Soler encaja a la perfección.

De hecho, el jugador valenciano lleva varias semanas en la agenda de la Real Sociedad, pero, hasta que no se concrete la venta de Mikel Merino, no puede llegar nadie más. No obstante, las últimas informaciones publicadas por la prensa deportiva aseguran que, en estos momentos, Carlos Soler estaría más cerca de fichar por el West Ham que por la Real Sociedad.

| Diario AS

Julen Lopetegui está apostando muy fuerte por él y al ex del Valencia no le importaría en absoluto mudarse a Londres para jugar con los Hammers. De hecho, informaba Relevo que ya habría acuerdo entre jugador y club y que lo único que faltaría ahora sería que PSG y West Ham se pusieran de acuerdo. Todo apunta a que es una operación condenada a producirse, pues todas las partes implicadas están por la labor de que así ocurra.

Eso, pues, dejaría en la estacada a una Real Sociedad que debería buscar otra alternativa para reforzar su mediapunta. Y a falta de tan poco tiempo para el cierre de mercado, las opciones escasean.