Las sorprendentes palabras de Ernesto Valverde que acercan a Nico Williams al Barça

Se está convirtiendo en la historia interminable de este verano. Cuando parece que ya estaba cerrado, hacia un lado o hacia el otro, aparece un nuevo detalle que vuelve a abrir de par en par la puerta y mantiene vivo el culebrón. Nico Williams se ha convertido de forma involuntaria en el gran protagonista de este mercado.

El nombre del jugador del Athletic Club no deja de estar en boca de todos. Protagoniza titulares de prensa y aparece en numerosas declaraciones de actores principales del asunto constantemente. Y parece que así seguirá siendo hasta que cierre el mercado el día 30 de agosto a las 23:59 horas.

| @athleticlub

Cuando Nico Williams se reincorporó a los entrenamientos con Los Leones todo parecía ya listo para sentencia. Más aún cuando comentó que quería hacer historia en el Athletic tras heredar el '10' de Iker Muniain. Pero no hay día en el que no aparezca una nueva variante que haga dudar sobre si realmente podría fichar por el Barça o no.

La última novedad la ha aportado precisamente su entrenador en San Mamés, Ernesto Valverde, extécnico del Barça. El vasco, preguntado por el caso Nico Williams, ha asegurado que hasta que no se cierre el mercado no se puede dar nada por seguro. Eso sí, garantizaba que veía bien al jugador.

Estas fueron sus palabras textuales: "El mercado está abierto. Tenemos jugadores, Nico entre ellos, que están bien y contentos aquí, pero el mercado está abierto hasta el día 30 para que nosotros y todo el resto de equipos intentemos mejorar nuestras plantillas. Nuestra intención es, cuando llegue el día 30, tener el mejor equipo que podamos. Supongo que al resto le ocurrirá lo mismo. Pero a Nico le veo muy bien".

Nico Williams, a lo suyo

Mientras se mantiene vivo el culebrón, Nico Williams sigue manteniendo su estrategia de mantenerse al margen de todo esto, sin pronunciar ni una sola palabra al respecto. El atacante de la selección española está concentrado con el equipo bilbaíno, pues este mismo jueves se estrena en LaLiga. Lo hacen recibiendo a un Getafe que, bajo los mandos de José Bordalás, se antoja un equipo rocoso.

En LaLiga 2023/24, Nico Williams pudo anotar 5 goles y repartir 14 asistencias en los 31 duelos en los que participó. Tan solo se perdió seis partidos por lesión y uno por sanción. Este año, pues, si finalmente termina quedándose en San Mamés, tendrá el objetivo de superar sus números del pasado curso.