La operación que preparan Deco y Laporta y que ayudaría en el fichaje de Nico Williams

Desde hace unas semanas, no ha habido día en el que no haya salido un nuevo rumor que tenga a Nico Williams como implicado. El atacante del Athletic Club era la prioridad absoluta del Barça en este mercado estival, pero su fichaje no pudo concretarse porque decidió quedarse en Bilbao. Y eso parecía ser el final del culebrón.

Pero, nada más lejos de la realidad, no ha sido así, ni de lejos. A lo largo de este lunes han surgido muchas noticias que volverían a hacer posible la llegada de Nico Williams al Barça. Empezaba el día el diario Sport asegurando que el futbolista ahora habría cambiado de opinión y estaría por la labor de vestir de azulgrana.

Sin embargo, horas más tarde, el Athletic Club anunciaba de forma oficial que le concedía el dorsal 10 a su estrella. Y ese número no se le da a cualquier futbolista ni en cualquier situación. Si lo han hecho, es porque están convencidos de que Nico Williams se queda.

Aun así, en el Barça siguen sin tirar la toalla y mantienen vivas las esperanzas de terminar convenciéndole para que recale en la Ciudad Condal. Y más ahora que podrían realizar una gran venta que aportaría los fondos suficientes para afrontar el pago de la cláusula del jugador nacido en Pamplona. Y es que, según El Nacional, el Arsenal podría enviar una potente oferta al Barça para llevarse a Raphinha.

| FCB

Raphinha, ¿dirección al Emirates?

Pese a que el extremo brasileño terminó el pasado curso a un nivel altísimo, ha sido desde el principio del verano uno de los que figuraba en la lista de candidatos a abandonar el club. Raphinha tiene un gran cartel en la Premier League y era predecible que algún equipo inglés apareciera en escena con una gran oferta. Y el Barça, por su parte, necesitaba de forma imperante realizar una gran venta para poder equilibrar cuentas y afrontar fichajes.

Ya se había establecido que el precio de salida de Raphinha era de 60 millones. Así pues, si Mikel Arteta quiere al brasileño para su equipo, deberá convencer a los directivos de los Gunners para que inviertan ese dineral. Y, en caso de que así ocurra, el Barça ya dispondrá del dinero que necesita para pagar la cláusula de Nico Williams (58 'kilos').

Ahora bien, de nada servirá tener el dinero si finalmente Nico Williams no cambia de opinión y se decanta por vestir la azulgrana en vez de la rojiblanca. En ese escenario, podría plantearse la llegada de otro futbolista 'top' o ahorrarlo.