Lewandowski preocupa al Barça: 'Sentí molestias...'

Tras completar el ansiado 4/4 antes del parón de selecciones, los jugadores azulgranas se marchaban hacia sus países para disputar sus duelos internacionales. El trabajo de Hansi Flick ha dejado huella en el conjunto culé. Todos los futbolistas de los que dispone el entrenador han mejorado extremadamente sus condiciones físicas.

El buen juego del conjunto barcelonista no ha dejado indiferente a nadie. Todos los seleccionadores agradecen el esfuerzo que está haciendo el técnico alemán con los suyos. Lamine Yamal, Koundé, Robert Lewandowski, Dani Olmo o Pedri son algunos de los jugadores que se han ido con sus selecciones al parón.

Las palabras de Robert Lewandowski que preocupan al Barça

Tras iniciar de la mejor manera su encuentro, la selección polaca veía como su delantero estrella, Lewandowski, hacía un gol y una asistencia en una fabulosa primera parte.El jugador se retiraba, por sorpresa de todos, en el minuto 72 del partido. Las palabras del ariete después del juego preocuparon y mucho a la directiva del conjunto culé.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El polaco notó dolor en las fases finales del partido y no quiso arriesgarse. De esta manera lo confirmaba en la zona mixta: "Sentí molestias y luego hubo algo de dolor. Me di cuenta de que si me arriesgaba hoy, mañana o pasado mañana podría ser mucho peor. Por el bien del equipo y por mi salud, se tomó la decisión de abandonar el campo".

El delantero polaco piensa en el conjunto azulgrana

El jugador es consciente del desgaste físico que va a suponer una temporada con más partidos que la anterior. De hecho, el delantero sabe que ya no está con la misma forma que antes y tiene que controlar sus esfuerzos para una "temporada que será muy exigente". "Podría tener hasta 70 partidos por delante, así que necesito administrar mi fuerza y energía sabiamente" dijo después del partido.

| @annalewandowska

La acción parece un claro gesto hacia el club culé, que agradece el sacrificio del polaco. El delantero es la máxima referencia en ataque del conjunto azulgrana y sabe que no puede fallar en su cita con el gol.Flick está preocupado, pero sabe que nadie conoce mejor al delantero que el propio jugador.

El cambio de mentalidad en el Barça

El Futbol Club Barcelona ha empezado la temporada de una forma imparable. El cambio en el juego provocado por Hansi Flick ha cambiado la actitud y el rendimiento por completo del equipo. Una muestra de ello son las palabras que veíamos el otro día de Raphinha que afirmaba que "el objetivo es ganarlo todo".

Sin embargo, la plantilla es más corta de lo que le gustaría al técnico alemán. Las lesiones de De Jong, Gavi o Araújo han sido claves para el crecimiento de los jugadores que necesitaban más minutos. Las últimas informaciones confirman que Flick espera a Ansu Fati para el próximo partido, veremos en que posición termina jugando.