Mario Hermoso se podría quedar en La Liga: El equipo que lo quiere

No está siendo un verano nada fácil para Mario Hermoso, el central decidió abandonar el Atlético de Madrid el pasado mes de julio. Acabó su contrato y prefirió no renovarlo, eligiendo un nuevo reto y buscar otro contrato diferente. Su intención era jugar en Inglaterra o en Italia, países con los que ha negociado su nueva agencia de representación.

La idea de volver al Atlético de Madrid a corto plazo está casi descartada, aunque el jugador y su familia sueñan con ello. Diego Pablo Simeone también quiere su regreso antes que algún fichaje que le han ofrecido. El entrenador colchonero exige la llegada de un central por la banda zurda que sustituya la ausencia de Mario Hermoso, ante las dudas con Reinildo.

Un Hermoso central para Marcelino

Mientras tanto, el Villarreal, según informa Matteo Moretto en RELEVO, se ha fijado en el madrileño como una opción para su defensa.Marcelino García Toral, el entrenador del equipo castellonense, es un enamorado del central. El Villarreal piensa en él ya que salieron Jorge Cuenca y Aïssa Mandi; además, Clément Lenglet rechazó unirse a los amarillos, esperando por el Atlético.

| Atlético de Madrid

Mario Hermoso espera propuestas y se plantea todo tipo de posibilidades, excepto irse a ligas exóticas como Arabia Saudí, que ha hecho ofertas por él.

Ofertas que no están siendo consideradas por su entorno familiar debido a la distancia y la dificultad del idioma. Es una liga atractiva, que está creciendo y que económicamente le aporta mucho, pero no es la intención de sus seres queridos. Principalmente, sus familiares más cercanos no aprueban la marcha inminente de Mario Hermoso a Lejano Oriente.

Turquía y Arabia a por el ex del Atlético

Turquía es otra de las ligas que ha mostrado interés por hacerse con el madrileño, aunque tampoco convence. De nuevo, la barrera del idioma es clave y fundamental para tomar una decisión definitiva. El Beşiktaş intentó hacerse con sus servicios, con una gran propuesta económica que el jugador tampoco ha considerado en exceso; no le interesa.

Sus nuevos agentes lo han movido por la Premier League, con recientes contactos en el Manchester United. Los "Red Devils" han apostado por la llegada de Matthijs de Ligt y por concretar un viejo deseo de Erik ten Hag. El que fuese su entrenador en el Ajax de Ámsterdam y ahora lo será en el Manchester United.

El United, Cesc y el Aston Villa opciónes lejanas

Le han solicitado tres años de contrato con una ficha de seis millones netos, algo que el Manchester United no ha considerado. El Aston Villa tampoco se ha movido en exceso por Hermoso; Monchi ha denegado cualquier tipo de interés en el futbolista. Los "Villanos" además tienen ciertos problemas de Fair Play Financiero y no pueden, aunque quisieran, incorporarlo.

El Como de Italia, dirigido por Cesc Fàbregas, se ha acercado en los últimos días, aunque tampoco es un equipo que consideren en exceso. La calidad de vida en el lago de Como y la cercanía a la ciudad de Milán lo hacen atractivo. Han creado un proyecto más que interesante, pero no dejan de ser un recién ascendido y sin jugar en competición europea.