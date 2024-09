Solo costaba 20 millones y el Barça lo dejó escapar

Uno de los jugadores revelación de la Copa América fue Maximiliano Araújo. El extremo izquierdo uruguayo de 24 años ya había sido titular con Marcelo Bielsa, pero en un gran escenario como el pasado verano, se dio a conocer en todo el mundo. El jugador, que en esos momentos militaba en el Toluca mexicano, fue titular en todos los partidos posibles y completó los noventa minutos en cuatro de seis. Eso sí, en uno de ellos tuvo que ser sustituido antes de la media hora de juego por culpa de una lesión.

En el torneo, anotó 2 goles y repartió 1 asistencia. Araújo fue el jugador de la selección de Uruguay, que acabó tercera, que participó directamente en más goles. Tal y como hemos comentado, Maximiliano Araújo no militaba en un equipo importante. De hecho, no jugaba ni en Europa, sino que lo hacía en la Concacaf. Esto le convertía en un jugador muy apetitoso. Además, su club no pedía una cifra extremadamente alta por él. Durante su etapa en el Toluca, anotó 11 goles y repartió 9 asistencias en 64 partidos, 51 de ellos como titular. Es un futbolista que destaca por ser rápido, sacrificado por tener buen disparo y buen centro y por no ser el típico extremo regateador.

Uno de los equipos que más interés mostró en él fue el Barça. El club catalán buscaba un extremo izquierdo en caso de que el fichaje de Nico Williams fracasara. Según informaron a principios de julio, el jugador tenía una cláusula que rondaba los 20 millones de euros. Una cantidad más asequible para un Barça que no podía gastarse demasiado dinero. Pero el Barça se ofuscó tanto al llevar al extremo del Athletic Club que cuando vieron que el campeón de Europa no vestiría sus colores ya era demasiado tarde.

El Barça apostó por Chiesa y no le salió bien

Además, cuando se dieron por vencidos, los esfuerzos se centraron en Chiesa, quien tampoco terminó llegando. Maximiliano Araújo acabó marchando al Sporting de Lisboa por 16 millones de euros en los últimos días del mercado de fichajes. De esta forma se convirtió en la venta más importante en la historia de la liga mexicana. Su debut con el club luso no se produjo hasta después del paro de selecciones. Por el momento, ha disputado 2 partidos y en ambos ha entrado desde el banquillo.

Con la selección de Marcelo Bielsa es ya un fijo, no sólo en las convocatorias, sino también en los onces. El futbolista suma ya 16 partidos con la absoluta y ha sido titular en 15. De hecho, sólo se ha perdido un partido oficial desde que debutó y fue por lesión.

El Sporting de Lisboa es el vigente campeón de la liga portuguesa y es el principal favorito para volver a ganar el campeonato. Maximiliano Araújo tendrá que hacerlo muy bien si quiere convertirse en titular, dado que los de Amorim tienen a jugadores de muchísima calidad como, por ejemplo, a Gyokeres, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, el exculer Trincao o Harder que pueden ocupar la misma demarcación que el uruguayo.

Deberemos estar atentos a la evolución de este futbolista, quien, por el nivel que ha demostrado en México y en la selección absoluta de Uruguay, hace muy buena pinta. El tiempo dirá si el Barça cometió un error no incorporando a la internacional charrua. Especialmente, teniendo en cuenta el precio por el que el Toluca lo vendía.