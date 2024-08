La sorpresa del Barça de Hansi Flick: 'Contra todo pronóstico'

En este inicio de la Liga de la temporada 24/25, todas las miradas estaban puestas en el Real Madrid, una situación normal debido a que han fichado al mejor jugador del mundo, Kylian Mbappe. El club blanco ha logrado juntar en un mismo equipos varias estrellas entre las que se encuentran Mbappe, Vinicius Jr, Rodrygo o Bellingham.

Esta situación ha llevado a muchos a comparar esta plantilla con la de Los Galácticos. Pese a ello, el Real Madrid no pudo pasar del empate en su debut liguero contra un Mallorca que les puso contra las cuerdas y estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos.

El Barça cambia de chip tras el Gamper

Tras la mala imagen mostrada por el conjunto catalán, parece que en el club se han puesto las pilas, ya que tanto en su debut liguero contra el Valencia como contra el Athletic de Bilbao, que venía con ganas de llevarse la victoria tras el culebrón de Nico Williams, el Barça ha mostrado una imagen sólida y dominadora.

Pese a tener muchos jugadores lesionados, el club blaugrana ha maravillado con su juego, hasta el punto que son muchos los que se sorprenden del ajustado resultado de 2-1 que se ha repetido en ambas victorias ligueras. Aun así las sensaciones son buenas y los jugadores cada vez se sienten más cómodos a las órdenes del técnico alemán.

Todos caen menos el Barça

A pesar de que el Fútbol Club Barcelona era el equipo que presentaba más dudas, ha acabado siendo el único equipo Champions que no ha pinchado en este inicio de Liga. El Real Madrid sigue sin encontrar a Mbappe, al que se le exige mucho más siendo el jugador mejor pagado de la Liga con mucha distancia respecto al segundo. Por otro lado, el Girona no logra mantener el fantástico nivel que mostró en su anterior temporada debido a que aún no conoce la victoria.

Tras un empate contra el Betis y una derrota abultada contra el Atlético empieza a crecer el nerviosismo. Finalmente, el Atlético ha reconducido la situación contra el Girona, tras dejarse puntos en su debut contra el Villarreal.

El Barça sorprende a todos

Tras el final de la segunda jornada, el Barça de Flick se encuentra como líder de Liga, junto al Celta de Vigo. Algo que puede parecer apresurado pero que es una sorpresa para muchos, ya que antes de iniciar la Liga, las estadísticas daban al Real Madrid como ganador con un 70%, mientras que daban cerca de un 10% al Barça. Parece ser que el club blaugrana ha demostrado tras el Gamper, que nunca se les puede dar por vencido y que pelearán la Liga hasta el final.