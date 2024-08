Tres equipos de la Liga quieren sacar a Pablo Torre del Barça

Apretón del Barça en la operación salida. Los problemas con las inscripciones en LaLiga, el Fair Play Financiero y todos estos enemigos económicos que le han surgido a la entidad catalana, han aumentado la necesidad de vender jugadores. Ya salió Oriol Romeu, cedido al Girona, y todo apunta a que el siguiente será Ilkay Gündogan, quien ya ayer no se ejercitó con el resto de compañeros.

Pero estos dos no serán, ni mucho menos, los únicos; mínimo habrá un par de salidas más. Una de ellas será, probablemente, la de Pablo Torre. El centrocampista cántabro no cuenta tampoco con la confianza de Hansi Flick y se le buscará una nueva cesión para que siga acumulando minutos.

El pasado curso ya encarnó esta estrategia, aunque no terminó de ser tan determinante como se esperaba en Girona. Participó en 26 choques con Míchel, aunque en total no rebasó los 700 minutos; eso sí, logró brindar un par de asistencias. No fue titular indiscutible, ni mucho menos, y, por eso, en Montilivi han descartado repetir cesión, como sí pretender hacer con Eric García.

No obstante, el talento de Pablo Torre es innegable y sí que hay varios equipos que están interesados en poder contar con sus servicios esta temporada. El portal Fichajes.net ha informado que Valencia, Getafe y Sevilla estarían planteándose proponer la cesión del ex del Racing al Barça. Y los culés, encantados.

| YouTube, des111gn, XCatalunya

Pablo Torre, ¿fichaje acertado?

La realidad es que Pablo Torre se encamina a disputar su tercera temporada como culé y en ninguna de las dos anteriores ha entrado en los planes. En la primera de ellas sí que formó parte de la plantilla culé, pero apenas pudo participar en 338 minutos en todo el año. Y ahora, de nuevo, volverá a marcharse cedido o, si se queda, tampoco tendrá protagonismo con el elenco culé.

En 2022, el Barça hizo una fuerte apuesta por este futbolista que había destacado en Primera RFEF y pagó 5 millones de euros. De momento, es evidente que todavía no se ha obtenido beneficio en esta inversión. Y tan solo le quedan dos años para que la vinculación contractual finalice.

Es ahora, pues, el momento ideal para que Pablo Torre, todavía con 21 años, dé un pasito adelante y demuestra el talento del que es evidente que dispone. En el Barça, con la enorme competencia (Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong...) es prácticamente imposible que pueda hacerlo. Por eso, tanto él como el club culé vuelven a considerar que la mejor opción es buscar una nueva cesión.