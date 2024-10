Xavi Hernández podría volver a los banquillos: La Premier League, su próximo destino

Su primera aventura en la élite del fútbol mundial no salió especialmente bien, pero las calles siguen esperando a ver qué es capaz de hacer el Xavi entrenador. Uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos afronta ahora su periplo como míster después de haber colgado las botas hace ya unos años. El Al-Sadd, club donde se retiró, fue su primer equipo entrenado; y luego Joan Laporta decidió confiar en él para guiar a un Barça que necesitaba un cambio de rumbo.

Y la realidad es que Xavi Hernández consiguió brindar al equipo culé una cierta estabilidad y había recuperado una seña de identidad que se habían extrañado en demasía en los últimos años. No obstante, el pasado curso nada salió bien y al egarense no le quedó otra que renunciar al banquillo del Barça. Fueron meses muy tensos y con mucha carga emocional, por lo que Xavi decidió darse un breve descanso para desconectar y recuperar la ilusión de entrenar.

En principio, todos sospecharon que podría darse un año sabático y luego retornar el próximo verano dependiendo de las ofertas de las que dispusiera. Sin embargo, esta gran oportunidad podría haber llegado antes de lo que se prevía y han surgido varios rumores de un posible interés del Manchester United en Xavi Hernández.

| F.C. Barcelona

Xavi Hernández, ¿nuevo pastor en Old Trafford?

El verano ya se afrontó con dudas y desde la cúpula directiva del Manchester United, después de una temporada 2023/24 con más sombras que luces, dudaban de si debían destituir a Erik ten Hag. Finalmente no lo hicieron y el neerlandés dispuso de una segunda oportunidad para redirigir el rumbo del equipo de Manchester. No obstate, transcurridas ya las siete primeras jornadas de la Premier League, los Red Devils se hallan en la 14ª posición, con 8 puntos cosechados de 21 posibles y lejos de zona Europa.

Por eso, varios medios de comunicación aseguran que a Ten Hag se le han acabado los comodines y que en los despachos de Old Trafford ya están buscando un entrenador que pueda suplirle. En este orden de ideas, como decíamos, Xavi Hernández es uno de los candidatos que más agradan. Pero no el único.

El Manchester United estaría interesado también en dos entrenadores con más experiencia que el de Terrassa: Thomas Tuchel y Zinedine Zidane. No obstante, no es la primera vez que se relaciona a Xavi con este equipo inglés, por lo que imaginarnos al exculé entrenando en Old Trafford no debe resultar nada utópico.