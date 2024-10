El dato de audiencia de Xavier Grasset que contrasta con Buenafuente y TV3

TV3, la principal cadena de televisión pública en Catalunya, se caracteriza por su amplia y diversa oferta de programas y espacios, que abarcan desde informativos hasta entretenimiento y también ficción. Uno de sus pilares es la producción de series locales de gran calidad como 'Com si fos ahir', que conectan directamente con el público catalán al retratar temas de actualidad. Además, la cadena cuenta con una fuerte presencia en los informativos, siendo 'Telenotícies' uno de los programas más vistos.

Ofreciendo una cobertura exhaustiva de noticias tanto locales como internacionales, adaptada a las inquietudes de los espectadores catalanes. En el ámbito del entretenimiento, TV3 no se queda atrás. Programas como 'Polònia', un show satírico que parodia a políticos y personalidades públicas, han logrado gran popularidad y se han convertido en un referente de humor en Catalunya.

También destacan programas a modo de serie documental como 'Quanta Guerra!', conducido por Eloi Vila. Otros espacios como el 'Joc de cartes', que explora la gastronomía catalana, ofrecen una oferta variada que busca entretener a todas las franjas de edad, manteniendo siempre un enfoque local. Además, últimamente ha entrado con fuerza el 'Vosaltres mateixos' de Andreu Buenafuente, que contrasta con sus grandes números con otros espacios con muy poco interés como 'La Selva', de Xavier Grasset.

| ACN

Una de cal y otra de arena

Hace unos días, en su programa de entretenimiento y humor 'Vosaltres mateixos', Andreu Buenafuente hizo un gracioso 'sketch' en el que imitaba al Rey Emérito. Este es alguno de todos los 'momentazos' que tiene este espacio de TV3, el cual se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia en Catalunya. Sin ir más lejos, el día de ayer lideró su franja de una forma clara con uns números que reafirman el interés de los espectadores.

En total, hubo hasta 652.000 espectadores acumulados en la televisión pública catalana viendo el programa de humor que lidera cada lunes en la programación. Y es que en la emisión de ayer anotó su mejor día de la temporada en la plataforma '3cat', y llegó a tener una cuota de pantalla de hasta el 17,3%.

No obstante, no todo son buenas noticias para los intereses de TV3, ya que hay otros programas que no están funcionando en este inicio de programación de otoño. Este es el caso de 'La Selva', el nuevo magazín informativo de Xavier Grasset que no ha acabado de arrancar aún desde su estreno hace ya cosa de dos meses. El día de ayer se quedó con un pobre 8,1% en cuota de pantalla, y con tan solo 82.000 espectadores.

Así pues, lo de TV3 es un contraste muy claro, con algunos programas por los cuales ha apostado que están funcionando muy bien. No obstante, tendrán que empezar a replantearse la continuidad de aquellos que no están dando frutos en lo que espectadores se refiere.