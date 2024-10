La exigencia de la madre de Bárbara Rey a Juan Carlos I

Los recientes audios filtrados entre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I han vuelto a poner en el centro de atención la polémica relación entre ambos. La cual lleva años siendo objeto de rumores y especulaciones en la prensa española. En estas grabaciones, se escucha a Bárbara Rey hablando sobre los encuentros privados que mantuvo con el entonces monarca, confirmando el hecho de que ambos compartieron una relación íntima durante años.

Los audios han reavivado las conversaciones sobre el uso de fondos públicos para silenciar a la actriz. Estos no solo han generado un gran revuelo mediático, sino que también han reabierto el debate sobre la transparencia hacia la figura del Rey Emérito durante su reinado.

Las filtraciones refuerzan la narrativa de las numerosas controversias en las que se ha visto envuelto Juan Carlos I. Incluyendo sus supuestos vínculos con la corrupción y la utilización de su posición para beneficio personal. Ahora, en una de las grabaciones más recientes que nos ha facilitado 'OK Diario' aparece una figura muy importante en la historia de Bárbara, ni más ni menos que su madre.

La petición de su madre al Rey

Entre los numerosos audios que ha filtrado el diario digital español, se ha destacado últimamente uno en el que sale la figura materna de Bárbara Rey, pidiéndole un favor al Emérito. "Por Dios, búsquele un trabajo a mi hija!", le pidió al entonces amante de su hija. Pudimos saber sobre esta exigencia a través del mismo Juan Carlos I, quién se lo contaba incrédulo a la misma Bárbara.

| YouTube: RTVE Noticias

"De repente suena el teléfono, del número este directo tuyo, ¿no? Lo cojo yo, sale una señora y me dice: Yo soy la madre de Bárbara", le explicaba. Aunque la misma Bárbara se muestra sorprendida ante estas palabras, hay gente que dice que fue ella misma quién le dio su teléfono a su madre para hacer esta llamada.

"Me llamó, que necesitaba verme… Entonces ella me ha dicho: Yo he mirado en la agenda de mi hija y he visto que tenía varias veces el número. Y sé que ella le quiere mucho. Sé que le llama o sé que tal", añadía el Emérito en su discurso hacia su amante sobre la llamada que vivió.

La excusa de Juan Carlos para no conseguirle un trabajo a Bárbara Rey: "No tengo la varita mágica"

"La pobrecita estaba preocupada por su hija y me dijo: ¡Por Dios, búsquele un trabajo! ¡Por Dios!. Yo no quiero más que que mi hija trabaje, porque es muy buena… ¡Me lo va a decir usted a mí! le dije yo", mencionaba el Emérito sobre su conversación telefónica.

No obstante, parece que el Rey hizo caso omiso de las peticiones de la madre de Bárbara, y así quería justificarse ante ella. "Yo ya le he dicho que los intentos que he hecho no han salido y yo…, yo espero que salga. Lo que pasa es que no tengo la varita mágica en la mano", decía el hombre intentando encontrar una excusa al porque no tirar adelante la exigencia de su madre.