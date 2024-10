Juan Luis Galiacho destapa la mentira póstuma de Julián Muñoz: 'Lo pagó...'

Juan Luis Galiacho, periodista y conocido investigador de casos relacionados con la corrupción en España, ha revelado recientemente una nueva y controvertida información sobre Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, en relación con los 40 millones de pesetas que este reconoció haber entregado a Isabel Pantoja. Según Galiacho, este dinero no provenía del bolsillo personal de Muñoz, como él aseguró durante mucho tiempo, sino de las arcas públicas del Ayuntamiento de Marbella. Este descubrimiento arroja una nueva sombra sobre la ya controvertida figura del exalcalde, quien fue protagonista de numerosos escándalos y casos de corrupción a lo largo de su vida pública.

Julián Muñoz fue uno de los personajes más polémicos de la política local de Marbella. Su relación con Isabel Pantoja, una de las artistas más queridas de España, y su implicación en la conocida Operación Malaya lo colocaron en el ojo del huracán mediático durante años. La Operación Malaya, una de las mayores investigaciones de corrupción en España, destapó cómo se habían manejado los fondos del Ayuntamiento de Marbella bajo su mandato, con numerosos cargos implicados en la trama. Entre las numerosas acusaciones y revelaciones, uno de los aspectos más controvertidos fue la entrega de dinero a Pantoja, que Muñoz siempre defendió como un regalo personal, pero ahora, según Galiacho, esto era una falacia.

| Telecinco, XCatalunya

Las declaraciones de Juan Luis Galiacho

Este nuevo giro en la historia de Julián Muñoz no solo afecta su memoria, sino que también abre interrogantes sobre hasta qué punto el dinero público fue utilizado de manera indebida durante su gestión como alcalde. En su confesión, Muñoz nunca mencionó que ese dinero provenía de fondos públicos, sino que lo presentó como un regalo personal a la cantante. Pero, según Galiacho, los documentos y pruebas que ha investigado sugieren lo contrario, confirmando que esos 40 millones de pesetas fueron extraídos de las arcas municipales de una Marbella asolada por la corrupción.

"Los 40 millones no los pagó Julián Muñoz, los pagó el Ayuntamiento de Marbella, que no diga que los pagó él porque él no los pagó. Ese dinero se pagó en concepto de dar un concierto en Marbella. El caché que tenía Isabel Pantoja se situaba entre los 40 y los 80 millones. Ese concierto nunca se llevó a cabo", dijo el periodista en el programa TardeAR.

Julián Muñoz nos dejó el pasado mes de septiembre a causa de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en enero. Lo hizo con 76 años y dejando atrás un legado repleto de polémicas y corrupción.