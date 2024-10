Lluís Llach confirma el motivo de su retirada: 'Tenía...'

Lluís Llach es uno de los cantautores más influyentes y emblemáticos de la historia de la música catalana, conocido tanto por su talento artístico como por su comprometido activismo político. Nacido en Girona, Llach fue una figura central de la Nova Cançó. Un movimiento musical que emergió durante la dictadura franquista y que utilizaba la música como medio para reivindicar la cultura y la lengua catalana.

A lo largo de su carrera, Llach ha compuesto diferentes canciones icónicas como "L'Estaca", que se ha convertido en todo un himno de lucha y libertad en Catalunya. Su música está profundamente ligada a la defensa de los derechos civiles y la identidad catalana, lo que le ha ganado un lugar especial en la historia de la cultura catalana.

Además de su extensa carrera musical, Lluís Llach ha estado estrechamente vinculado al independentismo catalán, participando activamente en diferentes actos políticos y manifestaciones a favor de la independencia. En 2015, decidió dar por fin el salto a la política de manera más directa, formando parte de las listas de Junts pel Sí en las elecciones catalanas.

| ACN

Aunque actualmente se ha retirado en gran medida de la política activa. Ahora, se ha dejado ver en el 'Late Night Show' de Ricard Ustrell 'Col·lapse', donde ha repasado diferentes temas de su vida, y ha hablado de su retiro.

Habla del motivo de su retiro

El programa de TV3 en horario 'prime time' siempre nos deja varios titulares, ya que son muchas las personalidades que visitan el espacio de Ustrell. Además, el presentador catalán sabe conducir a la maravilla las entrevistas para hacer que sus invitados estén más que cómodos para hablar de forma sincera. Este ha sido el caso de Lluis Llach, quién ha visitado la cadena de televisión pública catalana para hablar de su adiós en el mundo de la música.

"Yo no me retiré por cansancio, tenía ganas de vivir de otra forma", explicaba en el programa de Ustrell el cantautor catalán. "Mientras cantaba intentaba hacer canciones diferentes. La ambición era hacer cosas, y cuando hice 60 años me horrorizaba la idea de hacerlas mecánicamente", confesaba el catalán.

"Es verdad que hasta el último día, cuando cantaba delante del escenario, me seguía emocionando y me dije a mi mismo que esto no lo quería perder", mencionaba. Además, también dijo que quería disfrutar al máximo de su vejez, mencionando que había tenido la suerte de vivir una vida de privilegios, y que ahora quería disfrutarlos. Así pues, se entiende a la perfección que un hombre como Lluís, que siempre ha dado el máximo por la cultura, ahora quiera poner un punto y final a su carrera.

No obstante, esto no parece que vaya a hacer que dejemos de ver al cantautor delante de las cámaras o en eventos. Ya que como él ha dicho, quiere seguir contando sus vivencias, y continuar ligado al mundo de la cultura catalana.