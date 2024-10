Marcos Franz explica su dura experiencia en Merlí: Problema de salud mental

Es complicado encontrar en Catalunya algún local que no se haya pasado horas y horas pegado al televisión pasmado viviendo los dramas de Merlí como si le estuvieran ocurriendo a él mismo. Y es que esta serie catalana ha marcado notablemente a una generación de adolescentes y no tan adolescentes, convirtiéndose, sin duda, en una de las grandes producciones de la televisión en Catalunya. De hecho, el IMDB le brinda una puntuación de 8'6, siendo superada únicamente por la histórica serie Plats Bruts.

Entre 2015 y 2018, el profesor de filosofía Merlí Bergueron nos brindó grandes lecciones vitales y nos explicó, a través de la filosofía, como gestionar nuestro día a día. Y entre tanto, los alumnos de su clase, nos deleitaron con sus respectivas experiencias personales, las cuales vivimos como nuestras propias. Cómo nos vamos a olvidar a Pol Rubio, Bruno, Tania, Gerard, Joan, Mónica Villamore, Marc...

Y uno de los que más ternura nos provocaba era, sin duda, Gerard, con su inocencia arraigada y su torpeza para ligar. No obstante, él mismo ha reconocido que no se gustó en absoluto en su interpretación en la serie. Y eso nos ha dejado sorprendidos a todos los amantes de Merlí.

Marcos Franz, a un 30% en la serie

Quien da vida a Gerard Piguillem en la mítica serie catalana es Marcos Franz, quien ahora ya tiene 31 años y también se dedica a la música. El actor y músico se ha pasado por el podcast Qui li diu, de Ivette Codina, y ha repasado su paso por la serie. Ha reconocido que, en primer lugar, en el momento de la grabación él tenía "una depresión de caballo".

Por eso mismo, ha confesado que no le gustó en absoluto su actuación, pues se notó a un 30%. "Yo no estoy contento con mi interpretación en Merlí... Yo hice un 30% de lo que podía hacer, porque estaba depresivo, no podía actuar. No podía", dijo. También ha explicado que, desde entonces, no ha podido volver a verse la serie.

"Tenía un bloqueo mental tan heavy. Yo me sentía con una impotencia de decir... No soy yo este, quiero decir, yo no estoy brillando. No soy una persona brillante. Tal como te estoy mirando yo ahora, no te puedo mirar así como hacía a Merlí. Yo no podía conectar con Laia Manzanares así, no podía conectar con en Grosser así...", terminó sentenciando.