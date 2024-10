El premio de TV3 a Joel Díaz tras 'bromear' sobre agresión sexual a la hija de Sílvia

El humorista Joel Díaz, durante la emisión del programa La Sotana, bromeó sobre el nombre de una hija de Sílvia Orriols y frivolizó con delitos relacionados con la libertad sexual de las personas. La joven, menor de edad, se llama Violant y Díaz, buscando hacerse el gracioso, dijo "violant es gerundio, violant la Violant". El escándalo no lo verás en TV3, que ha pensado que atacar a la hija de una diputada no es lo suficientemente importante como para salir en el Telenotícies de Toni Cruanyes.

El humor, si es que se le puede llamar humor, no puede ser más estúpido e infantil. Joel Díaz salió en su defensa e intentó argumentar que era un juego de palabras y que no era su intención frivolizar con una violación a una niña menor de edad. Sin embargo, Sílvia Orriols no lo ve del mismo modo y ha reconocido que el abogado ya está redactando la denuncia y que el humorista tendrá que dar explicaciones ante los Tribunales.

Premio para Joel Díaz en TV3

Joel Díaz fue uno de los invitados del programa Col·lapse. El humorista visitó el programa junto a otros invitados como Lluís Llach y Emilio Aragón. Y no es una invitación puntual. Hemos sabido que Díaz se ocupará de una sección del programa en el que entrevistará diferentes personajes. La sección se llama "Catalans Increïbles". En el último programa entrevistó a Aleix Segura, que consiguió el récord del mundo en apnea, superando los 24 minutos bajo el agua y sin respirar oxígeno.

Unos días antes, Joel Díaz había bromeado sobre la hija de Sílvia Orriols. TV3, que no ha hablado del tema, no ha corregido su decisión y mantiene al humorista al frente de esta sección.

Mensaje de TV3 a sus periodistas y colaboradores

Con esta decisión, la Televisió de Catalunya está dejando claro que contra Sílvia Orriols y contra Aliança Catalana todo vale y que cualquier periodista, comunicador y colaborador que sea crítico con ella y con las ideas de su partido, tiene un puesto asegurado en la Corpo.

TV3 se une al cordón sanitario que impulsaron algunos partidos del Parlament contra Aliança Catalana antes de las últimas elecciones. ElPSC, Comuns, CUP, ERC y Junts firmaron un acuerdo con el que se comprometían a no pactar con el partido de la alcaldesa de Ripoll. La televisión pública compra este discurso y lo promueve.

Del mismo modo, los medios de comunicación privados y subvencionados no se han hecho eco de las palabras de Joel Díaz hacia la hija de Sílvia Orriols. Se pueden contar con los dedos de la mano (y sobran) los medios que le han dado importancia a un ataque contra la hija menor de una diputada del Parlament.