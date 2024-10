Ya se sabe la causa real de la muerte de Mayra Gómez Kemp

El fallecimiento de Mayra Gómez Kemp ha dejado un vacío en el mundo de la televisión y el entretenimiento en España. Conocida por ser la carismática presentadora del legendario programa Un, dos, tres... responda otra vez, Mayra falleció el 13 de octubre de 2024, a los 76 años, tras un inesperado accidente. Durante días, el motivo de su muerte fue objeto de especulación, ya que no se habían dado detalles específicos sobre las causas exactas. Sin embargo, recientemente, su hijastra reveló en el programa Y ahora Sonsoles que la causa real de su fallecimiento fue un derrame cerebral provocado por una caída en su domicilio.

Esta noticia ha aclarado las dudas que habían surgido desde su deceso, ya que inicialmente no se había ofrecido información precisa. Según los detalles proporcionados por la hijastra de Mayra, la presentadora sufrió una caída el mismo día de su muerte. El impacto provocó un derrame cerebral, lo que finalmente derivó en su fallecimiento. Se mencionó que Mayra estuvo varias horas en el suelo de su casa tras el accidente, ya que vivía sola y no pudo pedir ayuda de inmediato. A pesar de que fue trasladada al hospital, las secuelas del derrame cerebral resultaron fatales.

"Fue por una caída. Es decir, que ella se cayó y se golpeó la cabeza, así que... Yo no tengo todavía el informe forense. Lo que sucedió es que se cayó y se golpeó la cabeza, eso es lo real. Ella se cayó dos veces", dijo Roxana, la hijastra. El cuerpo de la presentadora sigue en el Forense y todavía no se conoce cuándo podrá ser trasladado a Miami, donde vive su única hermana. "Todavía no sé cuándo porque depende de unos trámites que habiliten... Tiene que ver con que la hermana dé el permiso porque tiene el mismo nombre, entonces, para que yo pueda dar curso a todos los procedimientos", explicó.

Eterna Mayra Gómez Kemp

Esta trágica muerte pone fin a la vida de una figura icónica de la televisión española. Mayra Gómez Kemp, nacida en Cuba, se trasladó a España en su juventud y rápidamente se convirtió en una de las presentadoras más queridas del país. Su trabajo en Un, dos, tres... marcó una época dorada de la televisión, donde su simpatía y profesionalismo cautivaron a generaciones de espectadores. Además de su carrera en televisión, Mayra también tuvo una notable trayectoria en la radio y el teatro.

En sus últimos años, Mayra enfrentó duras batallas contra el cáncer. En 2009 fue diagnosticada con cáncer de lengua, lo que afectó temporalmente su capacidad para hablar. Con esfuerzo y dedicación, logró recuperarse, pero en 2018 volvió a ser diagnosticada con cáncer de garganta, lo que afectó aún más su salud. A pesar de estos desafíos, Mayra continuó siendo una figura admirada y respetada, apareciendo ocasionalmente en programas de televisión para hablar de su lucha contra la enfermedad y su resiliencia.

El fallecimiento de Mayra ha conmovido profundamente al público español, especialmente tras la revelación de que su muerte fue causada por un accidente doméstico. En redes sociales, numerosos seguidores y compañeros de profesión han rendido homenaje a su legado, destacando su profesionalidad y el impacto que tuvo en la historia de la televisión española.