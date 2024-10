La ciudad dónde el Celler de Can Roca abrirá su primer restaurante en el extranjero

El Celler de Can Roca abrirá en Escocia a finales de octubre el primer restaurante en el extranjero, coincidiendo con las ferias de San Narciso de Girona. El local estará ubicado a la acabada de estrenar destilería de la firma de whisky Macallan, a Craigellachie, en la región de Speyside. Una de las almas del restaurante gerundense, Joan Roca, lo ha anunciado este lunes a la muestra San Sebastián Gastronomika, durante la ponencia que ha ofrecido en este espacio. El local de los hermanos Roca en Escocia tendrá capacidad para unos treinta comensales y se llamará The Macallan TimeSpirit La Bodega de Can Roca.

Sobre el Celler de Can Roca

El Celler de Can Roca es mucho más que un restaurante, es un auténtico emblema de la alta gastronomía mundial. Fundado en 1986 por los hermanos Roca en Girona, se ha consolidado como un referente no solo en España, sino a nivel internacional. Este restaurante ha logrado combinar la tradición culinaria catalana con una visión creativa y vanguardista que ha redefinido el concepto de la alta cocina.

| Celler de Can Roca

Los tres hermanos Roca —Joan, Josep y Jordi— son las mentes maestras detrás de esta experiencia única. Cada uno de ellos ha encontrado su especialidad en un ámbito distinto: Joan, el mayor, es el chef, quien se encarga de crear los platos principales con una técnica impecable y una enorme sensibilidad por los productos de proximidad. Josep, el mediano, es el sumiller, conocido por su profundo conocimiento de los vinos y su habilidad para armonizar cada plato con la bebida perfecta. Por último, Jordi, el más joven, es el encargado de la repostería, aportando un toque creativo y revolucionario con sus postres.

Uno de los aspectos más admirables del Celler de Can Roca es su capacidad para reinventarse constantemente. La innovación es el motor que impulsa a los hermanos Roca, quienes no se conforman con el éxito ya alcanzado, sino que buscan siempre llevar la experiencia gastronómica a nuevas alturas. A lo largo de los años, han desarrollado técnicas pioneras en la cocina que combinan ciencia y arte, logrando platos que son verdaderas obras de arte comestible.

Además, el restaurante ha sido galardonado en numerosas ocasiones. En varias ediciones, ha sido considerado el mejor restaurante del mundo por la prestigiosa revista británica Restaurant. Este reconocimiento ha colocado al Celler de Can Roca en lo más alto del panorama culinario global, atrayendo a comensales de todo el mundo que buscan vivir una experiencia gastronómica inolvidable.