El gato que ha aprendido a ladrar tras criarse con perros

Un vídeo viral muestra a un gato que, al intentar maullar, emite un sonido más similar a un ladrido que a un típico maullido. Esta curiosa escena ha generado risas y asombro en redes sociales, donde muchos se preguntan cómo es posible que un gato "ladrara". Aunque parece algo sorprendente, este comportamiento puede explicarse en parte por la capacidad de los animales para imitar sonidos de su entorno, especialmente si han crecido en convivencia con otros animales, como perros.

En el vídeo se observa a un pequeño gato de aspecto simpático preparándose para maullar. Sin embargo, lo que se escucha no es el típico maullido felino, sino un sonido que se asemeja más a un ladrido. El comportamiento del gato es completamente normal en cuanto a gestos y movimientos, pero lo que lo hace especial es el tono y la manera en que emite su "maullido", lo que confunde y divierte a quien lo ve.

Este tipo de situaciones no es completamente desconocido en el mundo animal. Los gatos, al igual que otros animales, pueden aprender y adaptar comportamientos dependiendo de su entorno y de las criaturas con las que conviven. Si un gato crece en un hogar rodeado de perros, es posible que su desarrollo incluya la imitación de ciertos sonidos que escucha regularmente, en este caso, ladridos.

Comportamiento del gato: la imitación de sonidos

Aunque los gatos son conocidos por su independencia, también son animales muy sensibles a su entorno. Su capacidad para aprender está basada en la observación y la repetición de comportamientos que consideran útiles o que les llaman la atención. En el caso del vídeo, si este gato ha crecido en un entorno donde predominan los perros, es probable que haya aprendido a emitir sonidos similares a los ladridos, ya sea por imitación o porque considera que esos sonidos son útiles para comunicarse.

Este tipo de comportamiento es más común de lo que se podría pensar. En varias ocasiones, se han reportado gatos que, después de vivir con perros, desarrollan conductas caninas, como seguir a sus dueños, esperar en la puerta o, en este caso, emitir sonidos parecidos a los ladridos.

El sonido que emite este gato se asemeja a un ladrido debido a la forma en que proyecta el sonido desde su garganta, un método que los gatos no suelen usar cuando maúllan. Este tipo de "maullido" inusual es probablemente un intento de replicar los sonidos que escucha a su alrededor, es decir, los ladridos de los perros con los que vive. Aunque no es habitual, no es sorprendente que los gatos, animales inteligentes y observadores, intenten imitar los comportamientos de los perros si pasan suficiente tiempo con ellos.