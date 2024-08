Que estamos sumergidos en una era de incertidumbre meteorológica no es ninguna novedad. Durante los últimos años hemos ido presenciando cambios en el tiempo y nos hemos tenido que ir adaptando a situaciones a las que no estábamos para nada acostumbrados. Sin ir más lejos, el cambio climático está provocando que las temperaturas no paren de crecer y que cada verano tengamos que enfrentarnos a un calor más sofocante.

Por eso mismo, en estos precisos instantes, justo cuando acaba de comenzar el mes de agosto, se antoja extraño hablar de cambio de temperaturas. La ola de calor se ha convertido en nuestra gran enemiga estos últimos días y hemos tenido que lidiar con números abismales en el termómetro en gran parte del territorio español. Sin embargo, el conocido Jorge Rey, experto en meteorología, ha predicho que nos estamos encaminando al 'veroño', como han catalogado algunos.

| elxeneize, Sarwono de FeatherpenCS, XCatalunya

Las tormentas que se avecinan en los próximos días no se producirán como es habitual cada año; es decir, no serán las típicas lluvias torrenciales de verano. Sino que, más bien, debemos asociarla a una llegada anticipada del otoño. O eso es lo que ha podido deducir el joven Jorge Rey a través de sus peculiares métodos ancestrales.

Si se cumple la predicción del meteorólogo, en los próximos días de agosto deberíamos ya despedirnos de las elevadísimas temperaturas para comenzar ya la transición hacia el otoño.

El confiable Jorge Rey

Jorge Rey es un joven meteorólogo español que ganó notoriedad en los medios de comunicación y las redes sociales por su habilidad para predecir el tiempo utilizando métodos tradicionales y poco convencionales. Nacido en 2003 en Burgos, este joven se interesó por la meteorología desde temprana edad. Su enfoque distintivo se basa en la utilización del método de las cabañuelas, una técnica ancestral de predicción meteorológica que se basa en la observación de fenómenos naturales durante los primeros días de enero para prever el clima del resto del año.

| Youtube: El Tiempo con JR, Sirinx-Mallorca de Getty Images

Jorge Rey saltó a la fama en 2021 cuando, usando las cabañuelas, predijo la llegada de la tormenta Filomena, que causó grandes nevadas y afectó severamente a varias regiones de España. Su predicción acertada le valió reconocimiento y una considerable atención mediática. Además de las cabañuelas, combina sus predicciones con datos científicos y modernos, lo que le ha permitido ganar credibilidad entre sus seguidores.

A pesar de su juventud, Jorge Rey ha participado en diversos programas de televisión y radio y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte sus pronósticos y conocimientos meteorológicos. Su estilo accesible y su enfoque único lo han convertido en una figura popular y respetada en el ámbito de la meteorología en España.