Más cansancio en otoño: Nutricionista Luis Zamora da todos los detalles y soluciones

Con la llegada del otoño, muchas personas experimentan una sensación de fatiga y agotamiento conocida como astenia otoñal. Este fenómeno es similar a la más conocida astenia primaveral, pero en este caso, se debe a los cambios que trae consigo la estación: los días se acortan, hay menos horas de luz solar y el cuerpo responde a estos cambios de manera natural. La falta de luz provoca un aumento en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que a su vez puede generar somnolencia, cambios en los patrones de sueño e incluso afectar el estado emocional. Esto explica por qué en otoño muchas personas se sienten más cansadas y desmotivadas.

El nutricionista Luis Zamora recomienda una alimentación equilibrada para combatir este cansancio y mantener los niveles de energía durante el otoño. Según Zamora, es fundamental asegurarse de consumir alimentos ricos en vitamina C, hierro y magnesio, tres nutrientes esenciales que ayudan al organismo a funcionar correctamente y reducir la fatiga.

La vitamina C es clave para el buen funcionamiento del cuerpo, ya que actúa en muchos procesos químicos que permiten aprovechar la energía de los alimentos. La vitamina C no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también favorece la absorción de otros nutrientes esenciales. Zamora aconseja aumentar el consumo de frutas como naranjas, kiwis y fresas, así como verduras como el pimiento rojo y el brócoli.

El hierro y el magnesio, también claves

Otro nutriente importante es el hierro, un mineral crucial para el transporte de oxígeno en la sangre. Sin suficiente hierro, el cuerpo no recibe el oxígeno que necesita, lo que puede llevar a un estado de fatiga constante. Para evitar una deficiencia de hierro, Zamora sugiere incluir en la dieta alimentos ricos en este mineral, como las legumbres, los huevos, el pescado y mariscos como los mejillones.

El magnesio también juega un papel importante en la lucha contra la astenia otoñal, ya que ayuda a reducir la sensación de cansancio. El magnesio se encuentra en alimentos como los plátanos, las alcachofas, la remolacha, las patatas y los productos lácteos. Además, este mineral se ha popularizado por su capacidad para mejorar la relajación muscular y aliviar la fatiga.

Además de la dieta, Luis Zamora insiste en la importancia de mantener una rutina de sueño regular y evitar el sedentarismo. El ejercicio físico moderado, junto con la exposición a la luz natural, ayuda a equilibrar la producción de melatonina y serotonina, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la somnolencia.