Un cachorro no se atreve a recoger una pelota del agua y su hermano mayor le ayuda

En XCatalunya hemos traído diferentes vídeos virales de perros que nos han enamorado a nosotros y a la audiencia. En varias ocasiones hemos afirmado que estos son el mejor amigo del hombre, ya que se complementan perfectamente con nosotros y saben entender a las mil maravillas nuestras emociones humanas. Sin embargo, hay veces que también podemos ver como estos 'animalillos' también se quieren mucho entre ellos y más cuando son hermanos o familiares.

'Olfateandoelmundo' es una página didáctica de Instagram que se dedica a ayudarnos a dejar atrás la frustración en la convivencia con nuestras mascotas y entender de verdad a nuestro perro. En su cuenta oficial de Instagram nos hablan de las principales diferencias que hay entre cada raza y nos ayudan con diferents 'tips' para educarlos de la mejor manera posible. Sin duda alguna se trata de un sitio de mucho interés para todos aquellos que tienen uno de estos animales en su casa.

| Canva, XCatalunya

La empatía en su máximo esplendor

Los perros son seres puros sin maldad alguna. Si los educamos bien y les demostramos nuestro afecto nos van a querer para toda la vida. Además entre ellos también muestran un cariño único, y más cuando son hermanos y han crecido juntos desde bien pequeños. Este es el caso que nos muestra la cuenta mencionada anteriormente a través de dos cachorrillos.

En el texto del vídeo se puede leer "Oh no, la pelota está demasiado cerca del agua". Mientras que en el dicho vídeo vemos a un perro jugando con su pelotita en una playa. Jugando con esta, la misma acaba yéndose hacia el mar, y el cachorro no se acerca ya que parece que le tiene miedo al agua.

Cuando todo parece perdido y el juguete se adentra más en el agua, aparece un héroe al rescate para ayudar al perro. Sin embargo no se trata de su amo, sino el hermano del pequeño animal. Este actúa como lo que es, un hermano mayor, y ayuda a su compañero de sangre devolviéndole la pelota.

| Canva Pro, XCatalunya

"No te preocupes, para eso están los hermanos mayores", podemos volver a leer en el vídeo. Con su juguete recuperado, el cachorro empieza a dar 'saltitos' de alegría y vuelve con la pelota en su boca. Sin duda alguna se trata de un gesto único que nos recuerda lo inteligentes que estos animales pueden llegar a ser y lo mucho que pueden preocuparse por los otros.

"Es brutal como entre ellos también sienten la empatía y desarrollan la colaboración para lograr un objetivo, ¿no te parece?", explican 'olfateandoelmundo' en la descripción de la publicación. "En este caso el aparentemente mayor coge la pelota del agua con el único fin de dársela al otro que no se atreve a ir a por ella pero claramente quiere cogerla", añaden.