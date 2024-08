David de Gea no fichará por el Villarreal: El plan B de Marcelino

Está siendo un verano de abundancia en el entorno del Villarreal. La entidad castellonense ha aceptado varias caudalosas ofertas que le han permitido recibir una lluvia de millones. Entre Jorgensen, Ben Bereton, Jorge Cuenca, Alexander Sorloth y Johan Mojica, el Submarino Amarillo ha podido embolsarse unos 79 'kilos'.

Ahora, eso sí, ha llegado el momento de invertir ese dinero recaudado en relevos para todas las bajas. Y la operación que más estragos está causando, de momento, es la del guardameta. Como decíamos, el jovencísimo y talentosísimo arquero Filip Jorgensen ya no pertenece al club después de haberse marchado al Chelsea a cambio de unos 24,5 millones de euros.

| Villarreal CF

Aunque esta operación se hizo oficial hace apenas una semana, era un secreto a voces que iba a producirse. Por ende, en la cúpula directiva de la entidad de Villarreal lleva varios días ya trabajando en hallar el relevo óptimo para el danés. Y al principio uno de los que la prensa insistía en relacionar con el equipo de Marcelino era un David De Gea que sigue sin equipo.

No obstante, esta opción ha ido enfriándose con el paso de las semanas y ahora el futuro del guardameta madrileño parece estar más cerca de Italia que de España. Y en Villarreal ya están valorando otras alternativas. Por ejemplo, la Cadena Ser aseguraba que uno de los nombres que figura en la lista de candidatos es el de Kepa Arrizabalaga.

Los planes de Kepa Arrizabalaga

Lo más evidente de esta tesitura es que el arquero guardameta no pretende quedarse en el Chelsea bajo ninguna circunstancia pese a tener contrato allí hasta 2025; su intención es la de abandonar sí o sí la entidad Blue de forma definitiva este verano. Su equipo precisamente acaba de fichar al ya ex del Villarreal, Filip Jorgensen, y, por ende, no tiene cabida. Y para él, lo óptimo hubiera sido poder retornar al Real Madrid.

Vestir la carcasa del conjunto madrileño es la prioridad absoluta para Kepa Arrizabalaga, aunque es consciente que no tiene ningún chance de ser el portero titular mientras Thibaut Courtois siga en el equipo. Pero eso no parece importarle. Eso sí, ante la complejidad del asunto, el ex del Athletic está ampliando sus horizontes y valorando otras ofertas que podría tener sobre la mesa, como la del Villarreal.

| Real Madrid

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de apenas 12 millones de euros. Además, teniendo en cuenta que termina contrato el verano que viene, no se espera que el Chelsea se ponga muy exquisito ni exigente con las propuestas que reciba por el portero de 29 años.

El Villarreal, por su parte, también contempla otras opciones de mercado, como, por ejemplo, la de Álvaro Valles. Parecía que el guardameta de la UD Las Palmas lo tenía cerrado con el Real Betis, pero la operación lleva mucho tiempo estancada y los castellonenses están preparadas para, si surge la oportunidad, lanzarse a por él.