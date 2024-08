Hansi Flick baja el pulgar: Dos jugadores no se ganan su confianza y saldrán del Barça

Se antojaba un verano movidito en los despachos del Camp Nou, pero, de momento, ha sido mucho más apaciguado de lo previsto. Sin embargo, las necesidades del Barça siguen siendo múltiples y, por ende, se espera que a partir de esta semana haya mucho más movimiento. Lo de Dani Olmo ya está prácticamente cerrado, pero esa no va a ser la única transacción que se produzca.

| Getty Images

De hecho, anteriormente ya se había logrado la contratación de Pau Víctor, quien hemos podido ver cómo ha rendido de escándalo en la pretemporada y podría haberse ganado un hueco en el primer equipo. Deco tiene en el cerco a varios futbolistas y en los próximos días se espera que, siempre y cuando reciba en beneplácito de Hansi Flick, actúe y trate de cerrar su llegada. Pero, para que esto pueda producirse, antes deben llegar las salidas.

Por el momento tan solo Oriol Romeu ha hecho las maletas, además de los Joaos, que estuvieron cedidos el pasado curso. Había varios jugadores en el limbo cuya continuidad en el Barça dependía de si lograban persuadir al técnico teutón durante la pretemporada. Y hay dos que no lo han hecho; son Mika Faye y Julián Araujo, según informa el portal Fichajes.net.

Mika Faye y Julián Araujo, 'out'

Ambos futbolistas se incorporaron a la entidad azulgrana en 2023 y un año ha bastado para demostrar que la dirección deportiva erró en sus respectivas contrataciones. Mika Faye fue el gran refuerzo del filial el pasado verano después de que el Barça se impusiera en una dura pugna en los despachos con el Chelsea.

El senegalés ha rendido bien en el segundo equipo culé, pero sus pretensiones eran las de hacerse un hueco en el primer equipo esta temporada. Ya había amenazado en varias ocasiones que, si esto no se producía, se buscaría un nuevo equipo. Pues bien, parece que eso es lo que va a tener que hacer, pero no por voluntad propia, sino por instancias de Hansi Flick, al que no ha terminado de convencer.

| FC Barcelona

La competencia en la zaga está siendo feroz en el Barça. Con la irrupción de Pau Cubarsí, el enorme talento de Ronald Araujo y de Jules Koundé y la presencia también de Andreas Christensen e Iñigo Martínez, se antojaba utópico que Mika Faye pudiera ganarse un puesto en el primer equipo. Y, al final, se ha impuesto la lógica.

Algo similar ha ocurrido con Julián Araujo. El mexicano lo tenía algo más sencillo, pues había poca competencia en el lateral derecho. No obstante, el sorprendente nivel de Álex Valle en esa demarcación, que no es la suya natural, ha terminado por apagar la continuidad del ex de LA Galaxy en el Barça. Ya estuvo el pasado curso prestado en la UD Las Palmas.

Lo que resta por determinar ahora es si estos dos jóvenes futbolistas se marchan en calidad de cedidos o si rompen su vinculación definitivamente con el Barça. Todo dependerá de las ofertas que lleguen a los despachos del Camp Nou por ellos.