El jugador del Espanyol que ha rechazado dos veces al Barça: 'Yo...'

No hay nada que nos guste más a los aficionados futboleros que un jugador de nuestro equipo favorito declare públicamente su amor hacia nuestros colores. Y, de paso, por qué no, si puede lanzar algún dardo al equipo rival, mejor que mejor. Sí, somos así de básicos, qué le vamos a hacer.

Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con uno de los jugadores más destacados del plantel actual del Espanyol, Omar El Hilali. El futbolista marroquí criado en l'Hospitalet del Llobregat se pasó por el programa Què t'hi jugues de la Cadena Ser e hizo públicas dos ofertas que le habían llegado procedentes del Barça hace unos años. "Tuve propuestas del Barça antes de llegar del Espanyol y también del paso de cadetes a juveniles, pero ni me lo pensé, Soy perico al 100 por 100, al 1000 por 1000; desde pequeño me ha llamado la atención este club", confesó.

Pero, por si esto fuera poco, también reconoció que, si por él fuera, se convertiría en uno de esos 'one club man' tan poco comunes en el fútbol actual de los millones. "Si el Espanyol me ofrece un contrato vitalicio, yo me quedo aquí para siempre. Lo tengo clarísimo. Soy muy del Espanyol, es el club que confió en mí cuando estaba en el barrio y no tenía las ideas claras. Fueron los primeros que dieron el paso, y soy una persona que nunca olvida cuando alguien hace un gesto muy importante conmigo y mi familia. Toda mi familia es del Espanyol a muerte y si depende de mí me voy a quedar muchos años en el Espanyol", aseveró.

Omar El Hilali, perico de cuna

El actual dorsal 23 del RCD Espanyol llegó a la entidad cuando tenía 13 años procedente del Santa Eulalia y, desde entonces, ha defendido los colores blanquiazules con uñas y dientes. Omar El Hilali es uno de esos jugadores que se dejan la piel en el campo, desde el primer segundo hasta el pitido final. Transmite pasión, compromiso y profesionalismo.

Su debut con el primer equipo se produjo en las postrimerías del curso 2020/21, cuando el Espanyol visitó el Carlos Belmonte, logrando un importantísimo 0-4. Ya logró establecerse el pasado curso como lateral derecho titular en la Segunda División y ha hecho lo propio este curso en Primera, habiendo estado sobre el verde en el 100% de los minutos disputados en las 9 jornadas de LaLiga.

En resumidas cuentas, ha disputado hasta la fecha 59 duelos con el primer equipo, en los que ha repartido 4 asistencias. Eso sí, de momento no se ha estrenado como goleador.