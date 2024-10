La respuesta de Andrés Iniesta a los mensajes recibidos: 'No podré...'

Hay días que ninguno queremos que lleguen; pero acaban llegando. Andrés Iniesta decidió poner punto y final a su trayectoria profesional y lo anunció públicamente el pasado martes 8 de octubre. Lo hizo en un emotivo acto en Barcelona en el que acudieron familiares, amigos, compañeros de profesión y medios de comunicación.

En esta cita, Andrés Iniesta aprovechó para repasar los momentos más destacados de su carrera, que no han sido pocos, así como los momentos que más le han marcado. Cerró la conferencia anunciando públicamente lo que todos queríamos oír: que se va a dedicar al mundo de los banquillos. De hecho, ya está sumergido en el curso de entrenadores que exigen la RFEF y la FIFA para poder ejercer como tal.

| @andresiniesta8

Pero la realidad es que además de lamentos, ha sido una semana repleta de añoranza, de recuerdos. Muchos fans, muchos deportistas de élite, muchos políticos, empresarios y personas de todos los gremios han lanzado mensajes de gratitud a Andrés Iniesta. Y el manchego no podría haber estado más emocionado de recibir esta incesante lluvia de elogios.

En una publicación en sus redes sociales en la que aparece con su familia ha aprovechado para agradecer a todos ellos. "Quiero agradecer a todo el mundo el infinito cariño recibido estos días. Ha sido una semana llena de emociones que no podré olvidar nunca", proclamaba.

La eterna humildad

El ya exfutbolista se pasó por Onda Cero para responder a las preguntas de los periodistas y repasar su trayectoria deportiva. Como siempre, dejó varios titulares importantes que no hacen más que corroborar su eterna humildad y modestia. "El fútbol ha sido mi vida, lo sigue siendo y me hubiera encantado seguir jugando. He tenido la gran fortuna, porque lo hemos trabajado, de haber tenido la carrera profesional que he tenido y de jugar al fútbol, que era mi sueño", comenzaba diciendo.

Reconoció también que salir del Barça no fue una decisión sencilla, pero sabe que hizo lo correcto: "Mirando atrás estoy feliz de que mi carrera profesional en el Barça acabara con esa sensación. Poder salir con 34 años de la manera en que salí, con la imagen que salí... Para mí es un logro, porque no es fácil salir de estos grandes equipos con esa imagen".

Y, por supuesto, era casi obligatorio charlar sobre el Mundial 2010: "Pasarán los años y nos seguiremos emocionando, es histórico. No es solo el nombre de Iniesta, es el fútbol español, nuestro país, el primer Mundial... Hay muy pocas selecciones que tengan Mundiales".