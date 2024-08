Las dos opciones de Manuel Pellegrini con Lo Celso

Se esperan unos últimos días de mercado movidos en los despachos del Benito Villamarín. Son varios los deberes que quedan pendientes en Heliópolis y pocos los días que restan para poder hacerlos. La prioridad máxima y absoluta es la de hallar un delantero centro, pero no es el único objetivo.

Durante el transcurso de esta ventana estival ha estado sonando con regularidad la opción de que Gio Lo Celso pudiera retornar al Benito Villamarín. Tan fuerte sonó que, de hecho, Fabrizio Romano certificó este interés de los verdiblancos en el centrocampista argentino. Eso sí, el rumor ha ido pasando por diversas etapas.

La realidad es que Lo Celso no termina de estar cómodo en Tottenham y que Ange Postecoglou, el técnico, no confía en absoluto en él. Por eso, la voluntad tanto del club como la del futbolista es la de poner punto y final a su aventura juntos. De hecho, su contrato vence el próximo junio de 2025 y no hay ninguna opción de que pueda prolongarse.

Por eso, si los Spurs quieren obtener rédito económico por su marcha, deberán encontrarle nuevo destino este verano. En ese orden de ideas, parte de la prensa deportiva asegura que la entidad londinense podría dejarle salir por una cantidad que ronde los 10 ‘kilos’. Así pues, el Real Betis tiene dos opciones: o pone esa decena de millones sobre la mesa o se espera al próximo verano y se lo lleva gratis.

Lo Celso y el Real Betis

En la actualidad parece que uno de los equipos que más fuerte está apostando por él es el Fenerbahçe de José Mourinho. También había surgido la opción de recalar en el Aston Villa, aunque este escenario se ha enfriado en los últimos días. Incluso se había especulado con el Sevilla.

Sea como sea, Lo Celso tendría como primera opción poder retornar al Benito Villamarín, donde más feliz ha sido en toda su carrera. O, al menos, donde mejor rendimiento ha mostrado.

Como verdiblanco jugó en calidad de cedido en la temporada 2019/20, en la que pudo jugar hasta 45 partidos, anotando 16 dianas y repartiendo 6 asistencias. El último año y medio lo ha pasado cedido en el Villarreal, donde ha tenido un nivel más bien alterno. Y ahora, en el Tottenham, como decíamos, no cuenta en absoluto para el técnico australiano.

Así lo demuestra, por ejemplo, que no entrara en la convocatoria del estreno de los Spurs en la Premier League 2024/25. Los londinenses empataron a 1 frente al recién ascendido Leicester City.