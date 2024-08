Los 4 rivales del Sevilla para el fichaje de Sergi Roberto

El de ayer fue un día duro para Sergi Roberto. Se confirmó algo que ya se podía sospechar, pero que aún no había sido anunciado oficialmente: abandona el Barça. Su objetivo prioritario ha sido siempre el de ser un One Club Man e invertir toda su carrera deportiva en el Barça.

Sin embargo, el pasado 30 de junio venció su contrato y desde los despachos del Camp Nou tenían dudas sobre si debían ofrecerle la renovación. Xavi Hernández les tenía prácticamente convencidos, pero su destitución y la llegada de Hansi Flick en su lugar lo cambió todo. El teutón debía elegir; y tras comprobar durante la pretemporada que es una pieza que no necesita, ha determinado cerrarle las puertas definitivamente.

Ahora, pues, se abre un nuevo escenario para Sergi Roberto, el de buscar un equipo en el que prolongar su trayectoria. Durante los últimos días se ha hablado mucho del Sevilla, pues el equipo andaluz requiere del refuerzo de un centrocampista y han pensado en el exbarcelonista. Además, el técnico, García Pimienta, ya le conoce de su también longeva etapa en el Barça.

Otras alternativas

No obstante, la del Sevilla no es la única oferta que Sergi Roberto tiene sobre la mesa. Le han llegado propuestas también de otros cuatro equipos europeos de rango medio-alto. El primero de ellos es el Ajax, quien lleva unos años sumergido en una pequeña crisis deportiva, pero que está buscando volver a ser grande.

En una situación simialr se encuentra la Fiorentina, quien también está por la labor de llevarse al polivalente futbolista de Reus. El club de Florencia ha realizado fichajes top como el de Moise Kean, el de David de Gea o el de Marin Pongracic. También han llegado Colpani y Richardson.

| FC Barcelona

Otra de las opciones es la del Mónaco, quien, de la mano de Dmitri Rybolóvlev, se postulan como un firme contendiente por arrebetarle, de nuevo, la Ligue 1 al PSG. Los monegascos se han movido muy bien en este mercado de fichajes; se han gastado unos 60 millones este verano en las llegadas de Mawissa, Camara, Ilenikhena y Kehrer.

Y, de momento, el último de la lista es un Eintracht de Frankfurt en tónica ascendente que viene de terminar en la sexta posición de la Bundesliga. Han sido varios los éxitos que han celebrado los del centro de Alemania, que incluso se proclamaron campeones de la Europa League en la 2021/22. Aquel año, de hecho, fue el que Las Águilas aniquilaron al Barça de la competición tras invadir el Camp Nou.

Sea como sea, a Sergi Roberto no le faltan ofertas y tiene varias propuestas interesantes. En todas ellas podría gozar de un gran protagonismo, que es precisamente lo que necesita que le garanticen, pues, a sus 32 años, no quiere volver a ser un jugador de rotación. Su idea principal era probar la Premier League, pero, por ahora, no han llegado ofertas, así que tendrá que conformarse con el Sevilla o con cualquiera de las otras cuatro, que tampoco están tan mal.