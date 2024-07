Milagro Lenglet: La operación que podría hacer el Barça

El FC Barcelona está ansioso por resolver la situación contractual de Clément Lenglet, un central que no entra en los planes del técnico Hansi Flick. Después de dos cesiones consecutivas en la Premier League, con el Tottenham y el Aston Villa, Lenglet ha regresado al Barça, pero no figura entre las opciones del técnico teutón para la zaga. El club busca deshacerse de su alta ficha y el Besiktas turco podría ser la solución, aunque la operación no es sencilla y tampoco terminaría de convencer del todo al Barça.

Lenglet, cuyo salario fue diferido debido a la pandemia, se ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla del Barça. Esta situación ha llevado al club a buscar activamente una salida para el jugador. Evidentemente, el recurso que más agradaría a la directiva culé sería el de sacarlo traspasado, pero eso se augura prácticamente utópico. Ahora, pues, quedan dos opciones, mediante una cesión o mediante una rescisión de contrato. Sin embargo, Lenglet ha mostrado resistencia a aceptar la carta de libertad, complicando aún más la situación.

El Besiktas ha mostrado interés en Lenglet, pero su intención es adquirirlo sin costo o mediante una cesión en la que el Barça asuma parte de su salario. Este interés surge en un contexto donde el elenco turco busca reforzar su defensa para competir en la Conference League. Aunque la liga turca no es la primera opción para el central francés, la oferta del Besiktas podría ser la solución que el Barça necesita para liberar masa salarial. De momento, es la más positiva para los intereses de los azulgranas.

Además del Besiktas, el Milan también ha mostrado interés en Lenglet, aunque su capacidad para asumir su salario es limitada. El club italiano sigue de cerca la situación del central francés, esperando una posible resolución favorable que les permita incorporarlo a su plantilla sin comprometer su estructura salarial. Los Rossoneri ya se interesaron en él el pasado verano.

La historia sin fin

La realidad es que, aunque en sus primeros años sí que tuvo algo de protagonismo, el ciclo de Clement Lenglet en el Barça terminó hace ya un par de años. Sin embargo, su longevo contrato hasta 2026 y su elevada ficha hacen imposible que la entidad catalana pueda deshacerse de él con facilidad. De hecho, lleva intentando venderle todo este tiempo, pero lo mejor que han conseguido ha sido sacarle cedido con el pago de la ficha compartido.

Y, para más inri, el zaguero galo no ha rendido en absoluto en ninguna de sus dos últimas cesiones en la Premier League. Su nivel se ha estancado en una versión algo ofuscada y muy dispar a la de cuando llegó a la Ciudad Condal.