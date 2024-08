Se confirman los peores pronósticos para Marc Bernal: ¿Cuándo volverá?

No todo fueron alegrías anoche en Vallecas para el Barça. El equipo de Hansi Flick culminó una gran remontada, se mantiene invicto, se colocó como líder en solitario y, encima, Dani Olmo, el gran fichaje del verano, rindió de forma extraordinaria. Podía haber sido una de esas noches en las que todo sale redondo.

No obstante, allá por el minuto 97, cuando apenas restaban tres para que se cumplieran los 10 que había añadido Soto Grande, saltaron todas las alarmas. Marc Bernal se fue al suelo tras sentir molestias en una acción defensiva, en la que seguía a Isi Palazón. Y en cuanto el canterano se llevó las manos a la rodilla, todos ya sabíamos de qué se trataba.

Como siempre, había que dejar potestad a las pruebas médicas, por si podían contradecir el mal fario que se auguraba. Pero no ha sido ha sido así. El Barça ha confirmado este mediodía que, en efecto, se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior y que, además, también hay afectación en el menisco. Una lesión que ya suena familiar en Can Barça, pues es la misma que padeció Gavi en noviembre de 2023 y de la que todavía no se ha recuperado.

Y aunque el Barça, como es habitual, no ha determinado el tiempo de baja a la que deberá someterse Marc Bernal, es evidente que no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Iba a ser importante para Hansi Flick

El centrocapista de 17 años era el único de los tres pivotes disponibles (Pedri, Bernal y Casadó) que había sido titular en los tres partidos de LaLiga disputados hasta la fecha. Y no sólo eso, sino que también había jugado en 244 de los 270 minutos totales. Por lo tanto, se auguraba un hombre importante para Hansi Flick.

Sin embargo, habrá que esperar a la temporada que viene para seguir disfrutando del enorme talento del centrocampista nacido en Berga en el 2005. La gran mayoría de sus compañeros han querido enviarle mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior al término del partido, también habló del tema: "Estoy muy triste por la lesión de Bernal, el vestuario está muy tocado, nos duele mucho su situación".

Hasta que Frenkie de Jong o Gavi se recuperen, Hansi Flick deberá tirar de Pedri y de Marc Casadó, con la única alterantiva en el primer equipo de Pablo Torre. En el filial también puede encontrar buenos relevos, como Pau Prim, que ya tuvo alguna oportunidad el pasado curso con Xavi Hernández.