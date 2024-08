El Villarreal de Marcelino quiere a Lenglet: El problema que el Barça debe solucionar

No solo el Atlético de Madrid, también el Villarreal busca centrales en el FC Barcelona, y los groguets no cierran la puerta a un descarte del conjunto azulgrana. Se trata de Clement Lenglet, el futbolista francés que viene del Aston Villa, donde ha jugado como cedido la última temporada. La anterior la pasó también en Inglaterra.

En concreto, fue jugador del Tottenham Hotspur de Londres, donde disputó un año antes de volver al FC Barcelona. Ni colchoneros ni castellonenses quieren pagar la ficha del central de Beauvais. El exjugador del Sevilla FC busca una salida del Barcelona por tercer año consecutivo, donde espera tener minutos de juego para seguir creciendo como futbolista.

Sustituto para Hermoso

El diario MARCA anuncia que los colchoneros buscan incorporar al defensor, con pasado en la cantera del FC Nancy. Ante la baja de Mario Hermoso y la dificultad para comprar a David Hancko, los rojiblancos se han fijado en Lenglet. Clement lleva años en la agenda de los madrileños, seducido por su amigo Antoine Griezmann, a quien conoce bien de su época barcelonista.

| F.C. Barcelona

Lenglet quiere minutos, y el Cholo está dispuesto a dárselos; al entrenador argentino le gusta el futbolista francés. Le parece interesante y cree que puede sacarle su mejor versión, a pesar de que no haya tenido muchos minutos. En Inglaterra, el tiempo que jugó cumplió con creces, y si el Aston Villa no quiso incorporarle fue por la enorme ficha que tiene.

Villarreal y Atleti pendientes

El defensa, de 28 años, tiene dos años más de contrato con la entidad de la Ciudad Condal y ve con buenos ojos irse. Barcelona no lo quiere, y él quiere tener minutos, y si es posible, resolver su contrato de forma definitiva con los blaugranas. Lenglet puede jugar tanto de central como de lateral, y esa es la principal virtud que le ven en el Atlético de Madrid.

Marcelino García Toral también se ha fijado en él, a quien conoce de enfrentarse en varios duelos de La Liga española. El asturiano quiere fichar al francés, aunque, según informó el periodista Rubén Uría, en Villarreal tienen claro que no podrán traerle, ya que se va a ir al Atlético de Madrid la próxima temporada.

Avanzado para ir al Atlético

En Villarreal han preguntado, y la respuesta del agente fue: "Tiene todo muy avanzado para ir al Atlético de Madrid", explicó. Los colchoneros, sin embargo, siguen viendo en Clement Lenglet el segundo o tercer plan tras David Hancko, el eslovaco, quien hoy fue titular con el Feyenoord en el comienzo de la Eredivisie ante el Willem II.

En Can Barça no quieren facilitarle nada al club colchonero, aunque desean que el jugador se vaya cuanto antes. Si se marcha, podrán reducir algo de la ficha, pero no están dispuestos a aceptar las condiciones rojiblancas, que pasan por pagar menos de la mitad de la ficha del futbolista francés.