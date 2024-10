Àngel Llàcer llora con Sonsoles Ónega al recordar su enfermedad

Están siendo meses complicados, probablemente los más difíciles, de la vida del conocido presentador Àngel Llàcer. El catalán ha tenido que lidiar con una dura enfermedad y con cuatro operaciones que le han llevado a coquetear de forma involuntaria e indeseada con la muerte. Con todo, el presentador ha tenido que estar un tiempo de reposo, alejado de todo el foco mediático al que se había acostumbrado.

Pero ya ha vuelto; y lo ha hecho a lo grande. Tras una primera entrevista en TV3, ahora Àngel Llàcer se pasó por la televisión privada; en concreto, por el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Sonsoles Ónega pudo entrevistarle durante un rato, y el barcelonés no pudo evitar emocionarse al recordar la dura etapa de su vida con la que ha tenido que lidiar últimamente.

"Lo he pasado muy mal, muy mal, pero lo pasado, pisado. Me cuesta subir escaleras, no puedo correr, no puedo saltar... Pero estoy contento porque he aprendido a convivir con la muerte", comenzó proclamando un Àngel Llàcer que no escatimó en mostrarse transparente.

Una de sus confesiones más impactantes ocurrió cuando el presentador reconoció que se había despedido de sus seres más queridos justo antes de las operaciones. "Fueron cuatro operaciones y yo veía a todo el mundo con cara de preocupación. Conociendo las opciones, necesité decir adiós. Quería decir adiós para cerrar. Me sabía mal porque me hubiesen echado de menos".

Sobre su enfermedad

Y es que su doctora se había pasado previamente por el programa Col·lapse, de TV3, y había corroborado que realmente el barcelonés había estado muy cerca de la muerte por la dureza y la crueldad de su enfermedad. Y es que, lo que al principio se sospechó que era un virus estomacal, terminó convirtiéndose en una fascitis necrotizante.

La fascitis necrotizante es una infección bacteriana rara pero grave que destruye rápidamente los tejidos blandos del cuerpo, incluidos la piel, el tejido adiposo y los músculos. Suele ser causada por bacterias como el Streptococcus del grupo A. La infección se propaga rápidamente y puede provocar complicaciones graves, como shock séptico o fallo orgánico. Es crucial un tratamiento inmediato, que incluye antibióticos potentes y, en muchos casos, cirugía para eliminar el tejido infectado. Los síntomas iniciales incluyen dolor severo, fiebre y enrojecimiento de la piel, que rápidamente evoluciona hacia necrosis (muerte del tejido).

Àngel Llàcer vuelve a la TV

Pese a todo el mal trago, Àngel Llàcer siente que ya ha llegado el momento de retornar al oficio y 3Cat le ha concedido la oportunidad de presentar un nuevo programa. Será el Soc i seré, un concurso reality de cultura popular catalana. En este nuevo espacio, tratarán de encontrar al habitante catalán con más conocimientos sobre la geografía, música, lengua y cultura de Catalunya,