Nueva actualización de WhatsApp: Las 4 funciones que llegarán próximamente

WhatsApp continúa innovando para ofrecer a sus usuarios funciones que mejoren tanto la seguridad como la experiencia general en la aplicación. En las próximas semanas, la plataforma de mensajería lanzará cuatro actualizaciones destacadas que abarcan desde mejoras en la privacidad hasta nuevas herramientas creativas. Estas actualizaciones, actualmente en fase beta, ya están causando expectación.

Una de las principales novedades es el bloqueo de mensajes de cuentas desconocidas, una herramienta diseñada para frenar el spam y los intentos de estafa que llegan a los usuarios en grandes cantidades. Aunque no eliminará por completo los mensajes de desconocidos, esta nueva función evitará que estos lleguen de manera masiva, bloqueando los intentos que se realizan "a chorro". De esta manera, WhatsApp sigue mejorando su protección, aunque aún trabaja en otras formas más eficientes para combatir estas prácticas.

Otro de los avances se centra en la gestión de notificaciones. Para quienes se sienten abrumados por la cantidad de mensajes no leídos, WhatsApp ha introducido dos ajustes importantes. El primero permite que la insignia que muestra los mensajes no leídos se actualice con precisión cada vez que se abra la app, indicando solo los mensajes que realmente no se han revisado. El segundo ajuste, por otro lado, ofrece la posibilidad de eliminar el recuento de notificaciones pendientes cada vez que se abre la aplicación, lo que ayuda a los usuarios a evitar esa sensación de estar desbordados por el volumen de mensajes.

Cambios también en la cámara y en los estados

En cuanto a las funcionalidades creativas, la cámara de WhatsApp también ha sido mejorada. Se han añadido nuevos filtros y efectos, que antes solo estaban disponibles en las videollamadas, pero que ahora podrán usarse en fotos y vídeos tomados directamente desde la app. Estos filtros permiten suavizar la piel, corregir imperfecciones, y hasta ajustar la iluminación en entornos oscuros, algo útil para quienes toman selfies en condiciones de poca luz. Además, una de las características más llamativas es la posibilidad de cambiar el fondo de las fotos, ofreciendo opciones virtuales o simplemente desenfocando lo que aparece detrás del usuario.

Finalmente, una novedad que está atrayendo mucha atención es la introducción de encuestas en los estados de WhatsApp para iOS. Con esta actualización, los usuarios podrán añadir un sticker de encuesta a sus estados, permitiendo que sus contactos voten de manera privada y anónima. Los resultados estarán disponibles tanto para el creador del estado como para los espectadores, y todo el proceso estará protegido por el cifrado de extremo a extremo, garantizando que la información esté segura.

Estas funciones, actualmente en prueba para usuarios beta de Android e iOS, se irán implementando gradualmente para todos los usuarios en las próximas semanas, asegurando que WhatsApp siga siendo una de las aplicaciones de mensajería más seguras y dinámicas.