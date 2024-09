Milagro en el tren: Así se han salvado dos jóvenes de ser atropelladas

Cruzar las vías del tren cuando la barrera está bajada es una de las situaciones más peligrosas que se pueden hacer en las estaciones. Las barreras indican que un tren se aproxima, y cruzar en ese momento expone a las personas a un alto riesgo de colisión. Hay que tener en cuenta que los trenes no pueden frenar de inmediato debido a su enorme masa y velocidad.

Incluso si el tren parece estar lejos, su rapidez puede hacer que llegue en cuestión de segundos, sin dejar tiempo suficiente para reaccionar. Además, algunos trenes son más silenciosos de lo que la gente piensa, lo que incrementa el riesgo de ser sorprendido por uno. Estar demasiado cerca de las vías del tren también es peligroso, aunque no se esté cruzando, estos generan una potente corriente de aire a su paso, que puede desestabilizar a personas.

Cerca de vivir una nueva desgracia en las vías

El caso de la menor fallecida en el incidente vivido en Montacada i Reixac todavía es muy reciente, y la cuidadania aún está afectada por los hechos acontecidos. Ahora, hemos estado muy cerca de vivir otra desgracia relacionada con el atropello por parte de trenes en Catalunya. Concretamente ha sido el sábado de este fin de semana, cuando dos jóvenes han estado muy cerca de ser atropelladas por un tren a la altura de Reus, en Tarragona.

| ACN

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:20 horas, cuando otros usuarios de la estación avisaron al servicio de emergencias sobre los hechos. Según cuentan los testigos, el susto fue cometido por imprudencia de las dos chicas, las cuales estaban dentro de la zona de vías, muy cerca de los raíles. El maquinista de este tren, que estaba haciendo un tramo entre Zaragoza y Barcelona, las vio y activó el freno de emergencia.

Salvadas por un milagro

No obstante, al ir a una velocidad tan alta y al estar las dos menores tan cerca, el 'frenazo' no iba a ser suficiente para poder evitar la colisión con ellas. No obstante, a las dos jóvenes se les 'apreció la virgen' y gracias a las rachas de vientos originadas por el tren salieron disparadas lejos de las vías, evitando la tragedia. No sabemos que habría pasado si este milagro no hubiera sucedido, ya que el convoy estaba logrando menguar la velocidad, pero no consiguió frenar del todo a tiempo.

Sobre la hora mencionada anteriormente, llegaron unidades de los Mossos de Esquadra y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender a las dos jóvenes. Los sanitarios y los agentes encontraron a las dos chicas sin heridas graves, y tras unas primeras asistencias en la misma estación, fueron llevadas al CAP para evaluar su situación. Además, los Mossos hablaron con el maquinista que frenó, quién voluntariamente se sometió a una prueba de alcoholemia, en la cual dio resultado negativo.